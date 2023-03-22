В России устроили акцию по ''устрашению'' США: надувной ''Сармат'' запустили в сторону Вашингтона. Видео

В российском Карабаново (Владимирская область) запустили надувную "ядерную ракету". Так называемый активист заявил, что целью "Сармата" является столица Соединенных Штатов Америки.

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Соответствующим видео поделился один из пропагандистских информационных ресурсов. Россиянин, который осуществил "пуск", считает что Москве следует выйти из договора от 1994 года о ненацеливании ядерных ракет в ответ на "американскую войну против РФ" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Активист" прямо угрожает Вашингтону ядерным ударом, поскольку свой воздушный шар он подписал как "Сармат". Это межконтинентальная баллистическая ракета, которой очень любит хвастаться роспропаганда и называет ее "оружием возмездия". Настоящий "Сармат" может нести ядерный заряд в 8 мегатонн на 18 тысяч километров (по крайней мере, так утверждают в РФ).

Житель Карабаново считает, что если Москва припугнет Вашингтон "красной кнопкой", то это заставит Штаты прекратить поставлять Украине оружие и "отправлять наемников".

Отметим, что нелепую акцию раскритиковали даже некоторые российские Telegram-каналы. Один из них назвал поступок кринжовым. "Приход весны сильно влияет на некоторых жителей 33-го региона", – пошутил автор поста.

Другой популярный в России Telegram-канал написал, что у Америки есть время "одуматься".

Напомним, что 20 февраля 2023 года страна-агрессор провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Это произошло именно в то время, когда президент США Джо Байден был с визитом в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В конце февраля кремлевский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

– В Вашингтоне заверили, что такое решение Москвы никак не повлияет на поддержку Украины Соединенными Штатами.

– Подробнее о том, что означает российский демарш и какие последствия он может иметь, читайте в материале по ссылке.

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