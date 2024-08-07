В России боятся, что ВСУ применят в Курской области самолеты F-16 – The Telegraph

В Москве опасаются, что в Курской области Украина может использовать истребители F-16. Несмотря на то, в России заявляется об "абсолютном контроле над ситуацией в регионе".

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Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что события в Курской области оказались внезапными для российского командования. В частности, это вторжение оказалось одной из самых больших наземных атак на материковую часть РФ с тех пор, как российский диктатор отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года.

Как пишет издание, предположительно, эта операция готовилась заранее. Ведь Украина подтянула к границе системы противовоздушной обороны для защиты своих сил.

Также среди россиян есть опасения, что в бою могут быть задействованы недавно приобретенные Киевом истребители F-16.

"Политическое и военное руководство Киева не подтвердило и не опровергло подробности рейда в соответствии с предыдущими решениями по сохранению секретности активных операций", – говорится в статье.

Минобороны России в среду заявило, что "ударами авиации, ракетных сил, огнем артиллерии и активными действиями подразделений, прикрывающих государственную границу", отразили войска Украины.

Там также утверждалось, что Украина лишилась "260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков". Впрочем, это ничем не подтвержденные заявления.

Украинские войска после прорыва границы РФ в Курской области зашли вглубь страны на 15 км, сообщают Z-военкоры. По их предположениям ВСУ могут подойти к Курской атомной электростанции, чтобы держать российское командование в напряженности. В настоящее время украинские бойцы находятся примерно в 76 км от АЭС. Ночью город Курчатов, где находится станция, атаковали БПЛА.

Сейчас у россиян продолжается истерия из-за потери контроля в по меньшей мере четырех населенных пунктах приграничья в Курской области. Обстрелы ведутся в районе города Суджа, жители были почти полностью эвакуированы. По состоянию на 15.00 в местных пабликах сообщили, что Суджа уже находится под контролем ВСУ.

В связи с ситуацией на пограничных российский диктатор Владимир Путин провел совещание с правительством по поводу событий в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 августа в минобороны РФ заявили, что подразделения Украины прорвались на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах и закрепились в приграничных селах.

– По данным росСМИ, по состоянию на 7 августа армия России не контролирует 11 населённых пунктов. В РФ сочли, что выбить противника с территории Курской области оказалось невозможным. Диктатор Путин созвал заседание Совбеза РФ.

– В частности, оккупанты опасаются, что ВСУ могут захватить Курскую АЭС в городе Курчатов.

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