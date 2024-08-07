В РФ испугались, что ВСУ захватят Курскую АЭС, чтобы обменять на ЗАЭС

Российские войска пытаются "нащупать" направление главного удара ВСУ в Курской области. В частности, россияне испугались, что ВСУ могут захватить Курскую АЭС в городе Курчатов.

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Такое мнение в своем Telegram-канале высказал один российский военкор. По его словам, если украинские войска начнут двигаться в этом направлении, то станет ясен их замысел на создание непосредственной угрозы в городе Курчатов с попыткой захвата Рыльска и Суджи.

Российский военкор считает, что украинские военные стремятся захватить атомную электростанцию в Курчатове, чтобы в дальнейшем обменять ее на Запорожскую атомную электростанцию, которая находится под оккупацией РФ.

"Просчитывать действия противника необходимо. Напомню, что АЭС в г. Курчатов – именно этот объект уже долгое время является предметом стремлений военной верхушки укронацистов и их кураторов.

Следует обратить внимание на ситуацию в направлении Глухов – Рыльск. Если противник предпримет активные действия именно на этом направлении, что нельзя исключать, то станет очевидной конечная цель всей операции ВСУ – город Курчатов, атомная электростанция. Такой ответ за ЗАЭС и раньше ЧАЭС. Логика такова — взять Курчатов и вести торг с РФ по Энергодару из ЗАЭС и чего угодно", – заявил он.

Курская атомная электростанция – это действующая АЭС, расположенная в городе Курчатов Курской области России на берегу реки Сейм, в 40 км от Курска. Станция состоит из четырех энергоблоков с общей мощностью 4 ГВт.

Курская АЭС стала второй станцией с реакторами типа РБМК-1000 после Ленинградской АЭС, запущенной в 1973 году. Ее план аналогичен Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что в городе Курчатов в Курской области, недалеко от Курской АЭС, раздались взрывы. Минобороны России и местные власти не прокомментировали ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас на территории Курской области идут боевые столкновения российских захватчиков неизвестно с кем. Там утверждают о "прорыве сразу на нескольких участках госграницы" силами ВСУ. Украинские защитники еще официально этого не подтвердили.

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