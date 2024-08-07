Местные выбирались огородами под обстрелами и обвиняют власть во лжи: почему Москва заметила наступление в Курской области только на второй день

ВСУ прорвались через границу Курской области и заняли несколько населенных пунктов, подошли вплотную к районному центру Суджа. Вторые сутки там идут бои. Украинские военные взяли в плен несколько российских солдат срочной службы, которых оставили охранять границу. А кадыровские военные с позором бежали.

Видео дня

Местное население Курской области власти бросили на произвол судьбы. Никто им не сообщил об опасности, никто не организовал эвакуацию. В результате жители сел Курской области в панике выезжали, кто как мог. Те, у кого нет автомобиля и возможности эвакуироваться, вынуждены прятаться в подвалах. Российская армия направляет в этот район подкрепление.

Что происходит на границе Курской области, читайте в материале OBOZ.UA.

Продвинулись на 15-20 км вглубь РФ

Министерство обороны РФ весь день во вторник, 6 августа, продолжало обманывать собственный народ и утверждать, что на границе Курской области ничего особенного не происходит. Мол, пытались прорваться три танка ВСУ, но всех разбили, уничтожили – и враг отошел.

И только к вечеру МО РФ свое ложное сообщение удалило. Тогда вдруг стали появляться первые видео того, что на самом деле творится в районе города Суджа. Российские истребители пролетают прямо над головами местных жителей, которые пытаются на своих автомобилях вырваться из сел, где идут бои.

По данным Z-пабликов, к вечеру ВСУ захватили Дарьино, Николаево-Дарьино, Свердликово в Суджанском районе Курской области. А уже 7 августа сообщалось о том, что под контролем ВСУ более 11 населенных пунктов, наши военные продвинулись по разным данным на 15-20 км вглубь российской территории.

Россияне раненых бросают

Появились видео с российскими пленными, ими оказались срочники, которых командиры просто кинули на границе. Они рассказывали, что уже четвертый день идет обстрел, они докладывали об этом командованию, но в ответ никакой помощи не получили.

Первыми свои позиции покинули кадыровцы. Они просто сбежали, опасаясь быть убитыми. Через несколько часов после прорыва границы их уже видели в Курске.

Местная жительница села Любимовка рассказала российским пропагандистам о том, что в их селе нашли тяжело раненого российского военного, которого бросили его сослуживцы. Их машина попала под удар дрона, и россияне бежали, а раненого даже не взяли с собой. Люди затащили его в дом. У него много рваных ран, он потерял глаз, а также у него большая кровопотеря.

Местные жители обработали и перевязали раны, чем смогли, и слезно просят военных РФ забрать своего товарища, иначе он умрет. Раненым оказался 34-летний боец из Тверской области Александр Шаров.

В Любимовку ВСУ на тот момент не заходили, однако ни товарищи, ни скорая забирать его не хотят.

Сами жители приграничных сел в панике бегут, кто как может.

"У кого есть авто или родственник с автомобилем, те, в чем были, уехали, бросили дома, хозяйство, даже собак не все успели отвязать. Кто-то поехал даже на велосипеде, на мотоцикле, на подводе с лошадью. Кто мог, уходили огородами, через поля под обстрелами. А половина осталась. Это старики, больные лежачие люди. У нас соседи баба с дедом, у них внук, они не могли выехать и сидят в подвале. Другие тоже прячутся в подвалах, там и ночь провели", – рассказала жительница одного из сел Суджанского района.

Жители рассказывают, что обстрелы у них тут уже почти год происходят, когда очень громко, а когда потише. Они привыкли. Но такого сильного обстрела раньше никогда не было. Говорят, что огонь идет с обеих сторон, иногда проносятся бронемашины, летают дроны.

Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов также накануне уверял, что все спокойно, всех врагов выгнали и победили. Но вечером риторику свою вдруг сменил. Правда, ни о какой организации эвакуации из обстреливаемых сел речи не идет. По его словам, беженцев они только встречают где-то ближе к Курску.

"Не надо пудрить людям мозги"

Только на второй день 7 августа президент Владимир Путин назначил срочное заседание Совбеза, и все ожидали, что он объявит всеобщую мобилизацию. Но он лишь поручил местным властям заняться неотлагательной помощью местному населению.

После этого местный губернатор заявил, что это с его помощью эвакуированы тысячи местных жителей, на личном транспорте и автобусах все выехали. А пропагандисты начали защищать губернатора-бездельника и его команду.

"Просто посмотрите на лицо губернатора и подумайте, в каком состоянии человек, которому нельзя ни на мгновение проявить слабость и даже просто перевести дух. Они все в строю живут. У гражданской администрации очень много ограничений, они уже сами готовы натянуть бронежилеты и поехать за людьми в приграничье, но не все они могут", – написал один из пропагандистов Роман Алехин.

Однако местные жители возмутились заявлениями губернатора о том, что это он организовывал вывоз людей.

"Никто никого не вывозил, все выезжали сами как могли. Не надо пудрить людям мозги и присваивать себе заслуги, которых нет. Возникает вопрос: а нужен ли нам такой губернатор, если не смог организовать эвакуацию? Хотя бы врать не надо", – пишет Мария Боровлева в Telegram-канале Типичный Курск.

И 6, и 7 августа россияне просили помощи в соцсетях, чтобы вывезти из приграничных сел родственников. Со многими из них уже не было связи. От местных властей никакой помощи так и не поступало.

Что пишут: "Помогите вывезти из Суджи дочь, Анастасия с двумя маленькими детьми". "Заберите кто-нибудь мою бабушку с Козачьей Локни (Суджа)". "Заберите моих родственников, Любимовка". "Заберите, пожалуйста, мою маму, связи нет".

В середине дня 7 августа в Z-канале "Рыбарь" появилось сообщение о том, что ВСУ подошли к Судже и якобы захватили газоизмерительную станцию "Суджа", через которую газ поставляется в Европу (в частности, в Словению и Венгрию).

Некоторые пропагандистские каналы публиковали видео священника местной церкви, где он сообщал, что райцентр обстреливается, кругом все дымит, люди прячутся. В частности у него в церкви укрываются люди с детьми.