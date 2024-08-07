Путин собирает Совбез: в Курской области продолжилась истерия из-за потери сел. Все детали

У россиян продолжается истерия из-за потери контроля по меньшей мере в четырех населенных пунктах приграничья в Курской области. Обстрелы ведутся в районе города Суджа, россияне пытаются не допустить бойцов в населенный пункт, население города было почти полностью эвакуировано.

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Об этом идет речь в военных каналах РФ. По состоянию на утро 7 августа оккупанты признали, что выбить неизвестных повстанцев с территории Курской области не оказалось возможным.

В связи с ситуацией в приграничье российский диктатор Владимир Путин в 13:00 по московскому времени проведет заседание Совета безопасности РФ.

По информации Z-блогеров, контроль над рядом населенных пунктов в РФ потерян. В городе Суджа на утро 7 августа в результате боев повреждены административные здания, больница, линии электропередачи и жилые дома.

Сообщается, что несколько БПЛА также атаковали Воронежскую область, в Курской в ​​воздухе постоянно фиксируются БПЛА. В РФ заявили, что в течение ночи их силы ПВО сбили 3 БПЛА и 4 ракеты.

Украинские военные сейчас присутствуют в 11 населенных пунктах Курской области, на 15 км в глубине российской территории.

По состоянию на 11 утра в Курской области уже четырежды объявляли воздушную тревогу. Местное население просят находиться в укрытиях.

Россияне устроили истерику в сети

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила в атаке на Курскую область ВСУ и заявила, что это "теракт против мирного населения".

На слова Захаровой отреагировали в российских пабликах, заявив, что наступление в Курской области – это не теракт, а вторжение на территорию РФ.

"Уважаемая госпожа Захарова. Позвольте не согласиться с Вами – атака ВСУ на Курскую область не может быть очередным терактом, поскольку ВСУ является регулярным военным формированием иностранного государства. Это вторжение на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В то же время бывший украинский политик, предатель Олег Царев написал в Telegram, что после событий в Курской области Россия должна объявить Украине войну.

"К вторжению нужно отнестись очень серьезно. Повторюсь. Вторжение на территорию Российской Федерации означает автоматическое объявление войны. Не время ли объявлять войну?" – пишет сепаратист.

В то же время страницы и. о. губернатора Курской области Алексея Смирнова в соцсетях и местные паблики заполонили пользователи, которые жалуются на отсутствие укрытий в регионе. Комментарии возмущенных россиян начали появляться после массированного обстрела города Суджа.

"Когда вы уже установите укрытие? Вы долго будете над людьми издеваться?", "Где укрытие? Всю ночь атаки и утром сирены непрерывно!", "Время бы бетонные укрытия у нас в городе ставить! Люди стоят на остановках, целые скопления", – возмущаются комментаторы.

Обычные россияне не понимают, что происходит в Суджанском районе и жалуются в местных пабликах на отсутствие каких-либо объяснений и поддержки со стороны властей.

"Интересно, а какие законы и документы действуют сегодня в Суджанском районе? Что у нас происходит в целом? Режим ЧС? КТО (Режим контртеррористической операции)? Что вообще? Почему молчат те, кто должен работать с населением? Почему вы до сих пор находитесь в своих теплых креслах?

Военные разберутся с этой нечистью, пытающейся разрушить наш дом. А вы, чиновники, когда начнете работать?" – возмущаются в местных пабликах.

В РФ пытаются предусмотреть дальнейшие события в Курской области

Российский военкор заявил, что войска РФ пытаются предусмотреть направление главного удара ВСУ и просчитывать действия противника. Пока фигурируют такие обороты, как "неопределенность тактической обстановки".

"Стоит обратить внимание на ситуацию в направлении Глухов – Рыльск. Если противник предпримет активные действия именно на этом направлении, что нельзя исключать, то станет очевидной конечная цель всей операции ВСУ – сам город Курчатов, атомная электростанция. Такой ответ за ЗАЭС и раньше – ЧАЭС. Логика такова: взять Курчатов и вести торг с РФ по Энергодару с ЗАЭС и чего угодно", – пишет он.

По словам российского военкора, если это направление начнет "двигаться", то станет понятно о планах повстанцев идти на Курчатов с попыткой захвата Рыльска и Суджи.

Он также отметил, что на участке Курского направления границу держат пограничники и тероборона.

"За весь день ведения боевых действий я не встретил упоминаний о "тикток-войсках". Неделю назад "Ахмат" в Судже выполнял лезгинку, стреляя в воздух. Где сейчас эти люди, лично мне не известно", – пишет военкор.

Он отметил, якобы украинские войска сейчас сосредоточены на попытках взять под контроль районный центр Суджа.

"Вариантов немного – купировать этот прорыв. Отмечу логистику противника, который имеет возможность оперативно перебрасывать силы и средства на большие расстояния в течение нескольких суток. Это серьезный рычаг, который недооценивать нельзя", – отметил военкор.

Также российский политик Сергей Марков заявил, что ВСУ уже заняли 5 населенных пунктов и готовятся идти дальше. Повстанцы якобы создали мощную группировку из 5 бригад для дальнейшего развития наступления. По его словам, украинские войска попытаются ударить по городку Суджа. Армия России перебрасывает подкрепление в Курскую область.

"Пока понятно лишь, что идут тяжёлые бои и будут ещё более тяжёлые", – пишет Марков.

Ранее сообщалось, что в городе Курчатов Курской области, недалеко от Курской АЭС, раздались взрывы. Минобороны России и местные власти не прокомментировали ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас на территории Курской области идут боевые столкновения российских захватчиков неизвестно с кем. Там утверждают о "прорыве сразу на нескольких участках госграницы" сил ВСУ. Украинские защитники еще официально не подтвердили это.

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