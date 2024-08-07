'Невыборочная стрельба': Путин разволновался из-за украинского рейда в Курскую область

Российский диктатор Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ 7 августа назвал бои в Курской области "очередной масштабной провокацией киевского режима". При этом он не смог скрыть своего волнения и быстро перевел разговор на тему строительства и школ в РФ.

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Видео выступления Путина опубликовала пресс-служба Кремля. В начале встречи обсуждалась обстановка в Курской области. Комментируя происходящее "с листочка", руководитель страны-агрессора заметно нервничал: он запинался и ерзал на стуле.

"У нас с вами большая повестка по основным направлениям деятельности правителства, но начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", – выдал диктатор.

Он также заявил, что сразу же после после совещания проведет встречу с руководителями силовых ведомств минобороны, генштаба и ФСБ РФ.

"Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области, но хотел бы сказать что по итогам разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области", – сказал российский диктатор.

Он также потребовал от правительства "заняться этим без отлагательно".

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