В РФ выдвинули позорное 'обвинение' прокурору и судье МКС из-за ордера на арест Путина

В России заочно предъявили обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда в Гааге. Причиной стало принятое ранее решение МУС о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой из-за похищения украинских детей.

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Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщает кремлевское агентство ТАСС. В государстве-агрессоре заявили, что прокурор и судья МУС якобы "совершили преступление" в виде "привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности", а также выдали, что они "готовили нападение" на Путина.

"Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой", – пересказали заявление СК РФ от 21 мая пропагандисты.

Они также напомнили, что "уголовное дело" в России решили возбудить в отношении прокурора МУС Хана Карима Асада Ахмада, судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

"В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду (Khan Karim Asad Ahmad) и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале (Rosario Salvatore Aitala)", – отмечено в сообщении СК РФ.

Примечательно, что прокурора МУС в России решили обвинить в "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений" ( ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ), судье же также инкриминируют "подготовку нападения" на Путина, а также "заведомо незаконное заключение под стражу" ( ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ).

Также в РФ додумались объявить Карима Хана и Розарио Сальваторе Айталу в розыск.

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Путина по обвинению в похищении украинских детей. Вместе с ним должна быть задержана и доставлена в суд Львова-Белова, непосредственно руководящая схемой киднеппинга.

В РФ на это традиционно отреагировали угрозами ракетным ударом, на сей раз по суду в Гааге и призвали ввести санкции против судей МКС

27 апреля ПАСЕ официально признала ордер на арест Путина и подтвердила геноцид со стороны РФ.

А 19 мая, спустя чуть более двух месяцев после признания судом Путина военным преступником, в России объявили в розыск прокурора МУС в Гааге, выдавшего ордер на арест диктатора.