ПАСЕ официально признала ордер на арест Путина и подтвердила геноцид со стороны РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы признала ордер Международного уголовного суда в Гааге на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в организации похищения украинских детей. Соответствующая резолюция была принята 27 апреля.

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Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко. В резолюции также впервые упоминается о геноциде, который совершает РФ против украинского народа.

Депутат отметил, что Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла чрезвычайно важную резолюцию касаемо принудительной депортации украинских детей и взрослых в Россию. Фактически речь идет об официальном признании ордера МКС на арест Путина.

В то же время, сам Гончаренко подавал поправку к проекту резолюции, которым предлагалось признать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко соучастником похищения Россией украинских детей – и эта поправка вошла в окончательный текст принятого документа.

"Лукашенко — признан причастным к геноциду украинцев! Официально правка принята! Моя правка к резолюции в ПАСЕ о признании самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко причастным к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины. Что автоматически делает Лукашенко виновным в геноциде, совершаемом Россией в Украине", – отметил нардеп.

По мнению Гончаренко, крайне важен тот факт, что в документе такого уровня впервые упоминается термин "геноцид" относительно действий РФ на территории Украины.

"В резолюции отмечается, что согласно нормам международного права, принудительная депортация – это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность. Парламентская Ассамблея приветствует решение Международного уголовного суда по ордеру на арест президента России Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовской-Беловой", – отметил нардеп.

По его мнению, особенно важен тот факт, что отныне кремлевский диктатор официально признан военным преступником не только в странах, ратифицировавших Римский статут (а их в мире чуть больше 120), но и в тех государствах-членах ПАСЕ, которые не ратифицировали этот документ.

"Не все члены ПАСЕ являются странами, ратифицировавшими Римский статут (документ, по которому выдан ордер на арест путина). И именно принятие этой резолюции расширяет круг стран, где Путин официально считается военным преступником. Путин — военный преступник теперь и во всех странах членах ПАСЕ", – подчеркнул Гончаренко.

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