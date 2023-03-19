В России предлагают ввести санкции против судей МКС, выдавших ордер на арест Путина

Следственные комитет России заявил о решении внести в санкционные списки лиц, которые выдали ордер в отношении президента РФ. Это касается судей Международного уголовного суда – Росарио Сальваторе Айталу, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане.

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Об этом сообщают российские источники с ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева. Россия не признает решения международного суда.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.

"Это было сделано вторым составом Палаты предварительного производства… а именно судьями Росарио Сальваторе Айталой (итальянец, бывший прокурор Рима и советник председателя Сената Италии), Антуаном Кезия Миндуа (гражданин Д.Р. Конго, всю жизнь проживший во Франции и Швейцарии) и Томоко Акане (прокурор из Японии). Этакая "тройка" судей МУС, где все фигуранты явно недружественные России… Думаю, было бы справедливо незамедлительно внести их по этому признаку в санкционные списки", – сообщил он.

Косачев отметил, что это тот случай, когда "дело шито белыми нитками".

"Если дело было возбуждено в каком-либо национальном суде (любом, подчеркну!), такое дело не может быть принято к производству МУС (статья 17 Римского Статута). По сообщениям украинских СМИ, уголовное преследование в отношении президента России было возбуждено на Украине 22 февраля 2022 года… Но в своих политических устремлениях МУС (а называя вещи своими именами, стоящий за ним "коллективный" Запад) откровенно пренебрегает своим же Статутом", – заключил парламентарий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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