"Все ходят под Богом и ракетами": Медведев пригрозил ракетным ударом по суду в Гааге из-за ордера на арест Путина

Зампредседателя совета безопасности России Дмитрий Медведев обозвал Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) "г*венным и никому не нужным", потому что он выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина. Политик возмутился, что МУС решил судить президента ядерной державы, и пригрозил, что РФ может ударить ракетами по зданию учреждения.

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"Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы", – написал бывший глава страны-агрессора на своем канале в Telegram 20 марта.

По его мнению, решение МУС касательно Путина – это "окончательное обрушение системы международного права".

Медведев утверждает, что суд в Гааге неэффективен и привлек к ответственности только "три десятка никому не известных лиц".

"Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, не доступен для правосудия. Остальные вообще не стоят упоминания", – написал представитель Кремля.

Он обозвал США "Пиндостаном" и заявил, что якобы именно оттуда "поступила максимально жесткая вводная" касательно расследования военного преступления по депортации украинских детей оккупантами в Россию. В своем истеричном посте Медведев несколько раз упомянул, что у РФ есть ядерное оружие.

Одновременно он утверждает, что МУС – "никому не нужный" институт, деятельность которого ничего не значит, но именно решение гаагского суда россиянин назвал "крахом" и "мрачным закатом" основ международного права и всей системы международных отношений.

Зампредседателя совбеза России не смутило, что Нидерланды входят в НАТО. Он уверен в безнаказанности своей страны.

"И еще. Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не об**рались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами... И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…" – открыто пригрозил бывший президент страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге объявил о том, что выдал ордеры на арест Владимира Путина, а также уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они официально получили статус подозреваемых.

– Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, решение МУС означает, что за пределами России фигурантов должны арестовать и передать в суд. 122 государства мира обязаны неукоснительно выполнять решения Международного уголовного суда.

– В ответ на это топ-пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила, что Москва может ударить ядерным оружием по стране, которая арестует Путина.

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