В России объявили в розыск прокурора МУС в Гааге, выдавшего ордер на арест Путина

Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Карима Ахмада Хана. Именно он выдал ордер на арест диктатора и военного преступника Владимира Путина.

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Об этом сообщило российское издание "Медиазона". Отмечается, что объявление в розыск произошло через два месяца после того, как было оглашено решение МУС.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. После этого российский Следственный комитет открыл уголовное дело по статьям о привлечении "заведомо невиновного" (Владимира Путина. – Ред.) к уголовной ответственности. Его фигурантами, кроме Карима Ахмада Хана, стали также судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинес. При этом судей в базе розыска пока нет.

Напомним: также СК РФ заявил о решении внести в санкционные списки указанных лиц. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.

"Думаю, было бы справедливо незамедлительно внести их по этому признаку (недружественных к России. – Ред.) в санкционные списки", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ныне уже 32 страны заявили о готовности арестовать российского диктатора Владимира Путина в соответствии с ордером, выданным МУС. В список входит часть тех государств, которые Кремль считал дружественными;

– СМИ сообщили, что кроме президента РФ Владимира Путина и детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой, к похищению украинских детей причастен ряд других российских чиновников разного уровня. В частности, за "перевоспитание" маленьких украинцев отвечают назначенные Москвой в оккупированных украинских регионах "чиновники".

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