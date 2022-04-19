В РФ выдали новое заявление об 'обстреле со стороны Украины'. Фото

В России вновь заявили об обстрелах приграничных населенных пунктов Белгородской области. Уже в традиционной для роспропаганды риторике в этом обвинили Украину.

По информации местных властей под обстрелы попали два села. Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, под обстрелы со стороны Украины попал населенный пункт Журавлевка. Губернатор сообщил, что в результате 46 домов получили повреждения, при этом 6 из них были полностью разрушены. Кроме того, Гладков утверждает, что якобы сохраняется опасность обстрелов.

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Также белгородский губернатор обвинил Украину в обстреле села Головчино Грайворонского района. При этом он отметил, что в результате обстрелов ранение получила местная жительница.

РосСМИ начали публиковать фотографии села Головчино, на которых зафиксированы разрушения из-за якобы обстрелов со стороны Украины.

Напомним, 15 апреля в российском Белгороде в очередной раз заявили о "хлопках" в небе. Также были опубликованы фото со следами от неизвестных объектов над городом. При этом никакой официальной информации о произошедшем страна-агрессор не предоставила.

Ранее сообщалось, что около Белгорода 29 марта и 1 апреля прогремели взрывы. ЧП произошло на складах боеприпасов, по заявлениям россиян – из-за "человеческого фактора". Взрывы и пожар вызвали панику среди местного населения. Момент взрыва на нефтебазе попал на видео. Там видно несколько запусков ракет, после чего над нефтебазой поднялся "огненный шар".

Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестные боеприпасы, о взрывах которых к югу от Белгорода сообщалось 1 апреля, прилетели с территории России. Обвинения россиян в том, что Белгородскую область обстреляла Украина, не соответствуют действительности.

Также глава одного из районов российского Белгорода заявил, что в городе начали рыть окопы. Эти действия, обеспокоившие местных жителей, чиновник назвал обычной перестраховкой военного человека.