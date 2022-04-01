Поднялся огненный шар: момент взрыва на нефтебазе в Белгороде попал на видео

В сети появились кадры момента взрыва на нефтебазе в российском Белгороде. Его зафиксировали камеры наблюдения.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Труха". На нем видно, как после взрыва в небо поднимается огромный огненный шар (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что Белгород расположен в 40 км от границы с Украиной. Взрыв на нефтебазе прогремел рано утром 1 апреля. В результате была объявлена эвакуация прилегающих районов города.

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По данным МЧС, уже горят 8 резервуаров с топливом общим объемом по 2 тысячи кубометров каждый. Также есть угроза, что огонь распространится еще на 8 резервуваров.

Местные власти обвиняют в этом Вооруженные силы Украины, якобы те нанесли авиаудар.

Это уже не первое происшествие в районе Белгорода. Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта в селе Красный Октябрь прогремели взрывы на складах боеприпасов.