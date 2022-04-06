В Белгородской области начали копать окопы: появилось объяснение от российского чиновника

Глава одного из районов российского Белгорода, где совсем недавно произошел мощный подрыв нефтебазы, заявил, что в городе начали рыть окопы. Эти действия, вызвавшие у местных жителей недюжинное беспокойство, чиновник назвал обычной перестраховкой военного человека.

Об этом Владимир Жданов написал в заблокированной в Украине социальной сети "ВКонтакте". По его словам, окопы не должны тревожить рутинную жизнь белгородцев.

"Работы проводятся по нашей просьбе: лучше лишний раз перестраховаться, а дополнительные меры безопасности не будут лишними. Переживать не стоит, нашей безопасности ничего не угрожает", – отчеканил он.

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Однако теперь местному населению еще придется пожертвовать и пышными городскими празднествами. До завершения так называемой спецоперации, а на самом деле войны в Украине, руководитель Белгородского района, граничащего с нашей страной, призвал отказаться от салютов.

"Громкие звуки и хлопки порождают в обществе тревожные настроения и почву для фейков и домыслов. Давайте на время воздержимся от фейерверков и запусков петард, чтобы не тревожить население и не сеять напрасную панику", – написал Владимир Перцев на своем Telegram-канале.

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