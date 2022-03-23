В РФ снова испортили статистику 'потерь нет', опубликовав фото с похорон ликвидированных в Украине оккупантов

В российских соцсетях и СМИ продолжают публиковать снимки с прощания с военными, ликвидированными на войне в Украине. Хоронят захватчиков, называя их "героями", целыми группами.

Ранее на родине оккупантов признали гибель пятерых костромских десантников. На этот раз поделились кадрами с похорон еще столько же, их показал в Twitter блогер под ником IgorGirkin (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сразу пятерых из 331-го гвардейского парашютно-десантного полка. Кострома", – кратко прокомментировал он.

В комментариях подписчики подчеркнули, что это только те оккупанты, которые доехали в гробах. Ведь известно, что в Украине уничтожен целый батальон 331-го костромского полка ВДВ вооруженных сил РФ вместе с командирами.

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"Беретики десантировались на гробики", "Потерь нет. Однозначно ковид", "Ох и много будет дедов на палках 9 мая!", "А где остальные? Это еще не все!", "Это только тех, что в полной комплектации", "Остальные в крематориях", "Да этого полка вообще нет", "Скоро остальные фарши подъедут, если соберут по полям", "Только мокши могут благословлять и отпевать убийц в церкви", – подчеркнули пользователи сети.

Напомним: упомянутый российский 331-й костромский полк ВДВ защитники Украины полностью лишили руководства. Сначала был ликвидирован командир Сергей Сухарев – этот топ-оккупант еще в 2014-м расстреливал наших военных под Иловайском на Донбассе. В РФ признали смерть на войне в Украине костромских десантников – кроме Сухарева, речь шла еще о четырех контрактниках. Позже ВСУ уничтожили и замруководителя полка Сергея Крылова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в огромных потерях в рядах путинской армии признаются и сами оккупанты. Один из них в разговоре с матерью заявил, что в Украине ликвидировали весь 2-й батальон 331-го полка, а это около 600 человек. Он также пожаловался на военачальников, которые "сдали солдат".

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