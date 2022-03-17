Ликвидирован командир РФ, который убивал украинских воинов под Иловайском в 2014 году

Силы обороны Украины ликвидировали костромских десантников. Среди уничтоженных оккупантов - командир 331 гвардейского десантного полка Сергей Сухарев, который в 2014 году расстреливал украинских воинов под Иловайском.

Потери уже признали и в России. О гибели оккупантов из Костромы сообщили на ГТРК Кострома.

Российские пропагандисты, даже сообщая о погибших в бессмысленной и кровавой путинской войне в Украине, продолжают врать о "спецоперации" и "героизме" оккупантов, убивающих украинцев "ради безопасности России".

"В ходе спецоперации на Украине, по данным облвоенкомата, проявили героизм и отдали жизни ради безопасности нашей страны военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка. Это командир части полковник Сергей Сухарев, старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярёв. Погиб, выполняя служебный долг, капитан Алексей Никитин - костромич служил в одной из воинских частей Анапы", - перечисляют "героев", которым удалось избежать трибунала в Гааге в будущем, костромские пропагандисты.

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Вместе с тем, рядовые потребители кремлевской пропаганды, похоже, начали подозревать, что их не информируют, а кормят малоприятной дурно пахнущей субстанцией.

Как сообщил советник Генерального штаба ВСУ Роман Туровец, ликвидированный Сухарев уже раньше бывал в Украине. Он вместе с другими такими же путинскими преступниками расстреливал украинских воинов при выходе из Иловайска.

"Один важный момент чуть не прошел сегодня мимо нас. Многие уже слышали, что наши герои ликвидировали командира 331-го костромского полка ВДВ Сергея Сухарева. Так вот: это тип - та самая сволочь, которая в 2014 году была тем же командиром БТГр того же 331-го полка, который расстреливал колонны украинских воинов под Иловайском. Есть справедливость на свете. И этот справедливый суд сегодня свершили украинские защитники", - отметил Туровец.

До того, как приехать в Украину убивать мирных украинцев и разрушать города и села, костромские оккупанты были задействованы в подавлении протестов в Казахстане.

Фото встречи ликвидированным Сухаревым "миротворцев" публиковали российские пропагандисты ранее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 марта стало известно, что украинские воины ликвидировали замкомандира авиаполка, бомбившего мирные города.

Накануне еще одного оккупанта превратили в "хорошего русского" Силы спецопераций Украины: они ликвидировали замначальника штаба ракетной бригады оккупантов, которая обстреливала Украину "Искандерами".

А еще днем ранее украинские защитники уничтожили полковника из РФ.

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