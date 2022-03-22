'Нас продали, генералы слили всю информацию': оккупант пожаловался матери на потери армии РФ в Украине

Военнослужащие путинской армии продолжают признавать огромные потери в своих рядах, жалуясь на военачальников. Один из оккупантов заявил, что с его 331-го костромского полка ВДВ на войне в Украине был ликвидирован весь батальон.

Откровениями оккупант поделился с матерью. Очередной перехваченный разговор российских военных с родными опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко на канале в YouTube (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

Мать оккупанта подчеркнула, что в РФ не говорят о потерях в 331-м гвардейском парашютно-десантном полку, где тот служит, а "просто рассказывают о войсках ВДВ". По услышанной ею информации, погибло три-четыре товарища сына.

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Тот в ответ заявил, что ВСУ ликвидировали весь ихний второй батальон – а это около шестисот захватчиков. Также он признает, что погибли и сами командиры.

"Мы в самой ж*пе. У нас командира полка минусанули. 200-й (Сухарев. – Ред.)… У меня для тебя плохие новости – это не те цифры. Весь 2-й батальон, человек 600!" – рассказывает правду военный путинской армии.

На вопрос, мол, "Вы там ничего, нормально, держитесь?" и приходится ли стрелять, оккупант говорит, что да, но это "мягко сказано", поскольку он "уже всего насмотрелся".

В беседе российский военный утверждает, что командование 331-го полка "продало" своих подопечных.

"Генералы продали всю информацию. Весь 2-й батальон (пострадал. – Ред.). Это 1/3 с 1500. Их кокнули. У нас потери", – признался оккупант.

Напомним, что украинские защитники полностью лишили руководства 331-й костромский полк ВДВ вооруженных сил РФ. Сперва ВСУ ликвидировали его командира Сергея Сухарева, позже стало известно и о гибели замруководителя полка Сергея Крылова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России признали смерть на войне в Украине костромских десантников. Помимо командира Сухарева, который в 2014-м расстреливал наших защитников под Иловайском, были ликвидированы контрактники – капитаны, сержанты и ефрейторы.

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