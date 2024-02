В РФ открестились от втягивания НАТО в войну и при этом пригрозили ядеркой: ISW назвал цель агрессора

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев продолжил свою риторику, бряцающую ядерным оружием, в адрес западных партнеров Украины. Он в который раз заявил об "экзистенциальной угрозе", которую для России якобы представляет НАТО, и допустил использование ядерных боеголовок.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 7 февраля. Там предполагают, что такие нарративы отчасти направлены на попытки агрессора сдерживать западную помощь Киеву.

Накануне Медведев утверждал, что Россия неоднократно "подчеркивала", мол, в ее "планы" не входит какой-либо конфликт "со странами-членами НАТО и ЕС". Это при том, что кремлевские чиновники, включая российского диктатора Владимира Путина, в последнее время последовательно риторически угрожают натовским странам.

"Связанные с Кремлем субъекты, похоже, пытаются посеять нестабильность и создать информационные условия для возможных будущих агрессивных действий России против различных европейских государств", – оценили в ISW действия РФ.

Медведев заявил, что военный бюджет и население НАТО значительно больше, чем у России, поэтому в случае начала войны между ним Москве якобы придется ответить "асимметрично", используя "баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками" (то есть ядерными), что приведет к "апокалипсису".

Он уже не впервые разместил подобные заявления в своем англоязычном аккаунте в соцсети X (ранее Twitter), а также продублировал в русскоязычном Telegram-канале, предполагая, что они предназначены как для международной, так и для внутренней аудитории.

Кремлевские чиновники и эксперты постоянно угрожали применить ядерное оружие против членов НАТО, поэтому в ISW продолжают считать, что эта ядерная риторика направлена ​​на сдерживание западной помощи Украине.

"Заявления Медведева о более крупных размерах и военном бюджете НАТО по сравнению с Россией, скорее всего, направлены на продвижение внутри страны кремлевских нарративов о том, что НАТО – и Запад в целом – представляет экзистенциальную угрозу для России. Это то же утверждение, которое Кремль использовал, чтобы попытаться оправдать свое полномасштабное вторжение в Украину", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее отмечалось, что США склонны считать правдой заявления Путина о перемещении ядерки в Беларусь. Считается, что Кремль и Минск развертывают ядерное вооружение рядом с границами НАТО.

В ответ на угрозы со стороны Кремля Штаты планировали разместить ядерное оружие на территории Британии. Примечательно, что на такой шаг Вашингтон выразил готовность пойти впервые за последние 15 лет.

