США разместят ядерное оружие в Великобритании из-за угрозы со стороны России – Telegraph

Соединенные Штаты Америки планируют разместить ядерное оружие на территории Великобритании. На такой шаг в Вашингтоне собираются пойти впервые за последние 15 лет из-за растущей угрозы со стороны страны-агрессора России.

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Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона. Там напомнили, что в 2008 году Штаты забрали ядерные ракеты из Великобритании, считая, что угроза холодной войны со стороны Москвы уменьшилась.

Однако теперь на Британских островах снова планируется разместить ядерные боеголовки. Об этом свидетельствуют контракты на закупку нового объекта для RAF Lakenheath в Саффолке. Это авиабаза Королевских ВВС, на которой сейчас находятся подразделения и персонал ВВС США. Во время холодной войны на этом объекте также размещалось ядерное оружие.

Из документов стало известно, что Пентагон заказал новое оборудование для базы, в частности баллистические щиты, предназначенные для защиты военнослужащих от атак на "ценные активы". Строительство нового жилищного комплекса для работающих на этом объекте американских военнослужащих начнется в июне.

Ожидается, что в Саффолке будут размещены гравитационные бомбы B61-12, имеющие переменную мощность до 50 килотонн. Носителями этого оружия могут быть в частности истребители пятого поколения F-35.

"Возвращение американского оружия в Великобританию является частью общенатовской программы развития и модернизации ядерных объектов в ответ на обострение напряженности с Кремлем после вторжения в Украину в феврале 2022 года", – говорится в статье.

В России уже заявили, что размещение американского оружия в Британии будет расценено Москвой как "эскалация". В РФ также пригрозили ответными "компенсационными контрмерами".

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт, полковник запаса Петр Черник сказал, что руководство страны-террориста России может пойти на применение ядерного оружия. Это вполне вероятно, считает он.

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