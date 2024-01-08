Путин отправил ядерное оружие в Беларусь, его разворачивают рядом с границами НАТО – WSJ

В США склонны считать правдой заявления российского диктатора Владимира Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь. Государство-террорист и его союзник развертывают такое вооружение рядом с границами НАТО.

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Очевидно, что так Кремль пытается заставить Североатлантический альянс прекратить военную помощь Украине. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal.

Там вспомнили, как в конце 2023 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что Россия завершила размещение тактического ядерного оружия на территории его страны. Аналитики говорят, что эти слова многие считали блефом, но они могут соответствовать действительности.

"Американские официальные лица молчат о своих разведданных по передаче, и вполне возможно, что Лукашенко блефует. Но советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил в июне, что Путин начал "предпринимать шаги по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси", – подчеркнуло издание.

Журналисты также сослались на коллег из CNN, которые в июле 2023-го опубликовали заявление Разведывательного управления Минобороны США, где говорилось о том, что "нет причин сомневаться" в заявлениях Путина об отправке ядерки в Беларусь.

А ныне в США уже называют "вероятное место" расположения ядерного оружия, которое Беларусь приняла от России. Так, Федерация американских ученых (Federation of American Scientists, FAS) проанализировала разведывательные данные по открытым источникам (в частности видеоматериалы министерства обороны РБ) и пришла к выводу, что таким пунктом является военный аэродром в городе Лида Гродненской области.

Это беларусская авиабаза, расположенная в 40 километрах от границы со страной-членом НАТО – Литвой.

"Единственное крыло беларусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом на выполнение новой миссии Беларуси по "ядерному обмену" с Россией", – пишет WSJ.

Издание подчеркнуло, что заявление Лукашенко о ядерном вооружении появилось именно в то время, когда Россия, ведущая войну против Украины, ужесточает свои угрозы в адрес Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2023 года Россия вышла из договора о запрете ядерных испытаний. Затем Кремль провел неудачные испытания ракет "Ярс" и "Булава", которые являются носителями ядерной боеголовки.

Странам Запада диктатор Путин угрожал гиперзвуковой ракетой "Авангард". По словам пропагандистов, она "не имеет аналогов в мире" и не может быть перехвачена "никаким средством ПВО".

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