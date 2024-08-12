В РФ официально признали потерю 28 населенных пунктов в Курской области

В РФ признали потерю контроля над 28 населенными пунктами Курской области. Глубина проникновения украинских войск – 12 км, ширина – 40 км.

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Соответствующее заявление 12 августа сделал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во время совещания с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По словам Смирнова, из региона уже выехали и эвакуированы 121 тыс. человек.

Еще 180 тыс. человек подлежат эвакуации.

Смирнов также заявил, что за время боев в Курской области якобы погибли 12 мирных жителей.

Еще 121 человек пострадал, в том числе десять детей.

По словам Смирнова, о судьбе около 2 тыс. жителей, которые находятся в населенных пунктах под контролем ВСУ, ему ничего не известно.

Кроме того, губернатор пожаловался, что в Курской области якобы действуют диверсионные группы с российскими документами.

"В регионе усиливают патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ", – заявил чиновник.

Смирнов добавил, что на Курщине нет четкой линии фронта, что затрудняет определение местонахождения ВСУ.

Так, по заданию Минобороны возводится 90 взводных опорных пунктов, к чему привлечено 350 единиц техники до 5000 строителей, и размещению размещению 40 контрольно-пропускных постов в рамках режима КТО. Также глава региона похвастался, что "уже выкопано 40 км противотанкового рва из 46 запланированных".

Между тем, на странице 225-го отдельного штурмового батальона опубликовали видео, на котором украинские военные снимают флаг РФ с админздания. Отмечается, что защитники Украины находятся в Дарьино Курской области.

"Дарьино. Бойцы 225-го ОШБ после зачистки снимают тряпку с административного здания", – говорится в сообщении.

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