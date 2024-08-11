Россия пожаловалась в ООН из-за атаки на Курскую область: упомянули о правах человека

Страна-террорист Россия, которая за двое суток убила как минимум 15 мирных жителей Украины, в том числе трое детей, пожаловалась на "нарушение прав человека" в Курской области. Россияне обратились в ООН с требованием "осудить действия Украины в Курской области".

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Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека, в котором выдала, что в Курской области якобы "пострадали тысячи мирных жителей". Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Российская чиновница пожаловалась, что на Курскую область якобы было совершено "варварское нападение". Также Москалькова заявила, что информация о ситуации будет отражена в докладе Управления ООН по правам человека, который готовится к выходу в сентябре.

"Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека", – цинично заявила Москалькова.

Российские власти ввели в Курской области режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и уже эвакуировали из приграничных районов 76 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что начало активных боевых действий на территории Курской области показало слабость обороны российских войск в приграничной зоне. При этом атака стала для диктатора Владимира Путина самым серьезным вызовом с момента так называемого мятежа наемников ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года.

В то же время власти страны-оккупанта продолжают утверждать, что "ничего критического не происходит". Впрочем из приграничных районов Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей.

Напомним, утром 11 августа российская террористическая армия совершила очередной обстрел Краматорска Донецкой области. Вследствие вражеской атаки в городе пострадали мирные жители.

Накануне в результате удара российской армии по торговому центру в Константиновке 9 августа погибли двое детей. Эксперты идентифицировали тела девочек 9 и 11 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевщины мужчина и ребенок погибли в результате российской ракетной атаки ночью 11 августа. На жилые дома упали обломки сбитой вражеской ракеты и люди оказались под завалами.

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