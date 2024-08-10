Из Курской области, где "ничего критического не происходит", эвакуировали 76 тыс. россиян

Власти страны-оккупанта продолжают утверждать, что " ничего критического не происходит ". Впрочем, из приграничных районов Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей.

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Об этом заявил официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. Его слова транслировали пропагандистские СМИ.

"В городе Курске развернута и продолжает работать Межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи населению в приграничных районах Курской области. Приоритетным направлением работы оперативного штаба является отселение жителей этих районов в безопасные места. Всего с начала проведения этой работы в безопасные места было временно отселено более 76 тысяч. лиц", – говорится в сообщении.

Шаров добавил, что развернуто 60 пунктов временного размещения, в которых расположено более 4,4 тысяч человек, 26 пунктов временного размещения развернуто непосредственно в Курской области. Аналогичные пункты работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен "режим контртеррористической операции". Он начал действовать с полуночи и связан с боевыми действиями в Курской области.

– Шведские эксперты считают, что операция в Курской области и продвижение по территории России меняет динамику войны. Украина оказывает давление на Москву, что стало неожиданностью как для врага, так и для партнеров. Кремлевский диктатор Владимир Путин в растерянности и не знает, как реагировать.

– Российские источники сообщили 9 августа, что украинские войска якобы продвинулись дальше к востоку в Курской области, но, вероятно, уже не действуют так далеко на север или запад. Они заявили о еще одном трансграничном вторжении к северо-востоку от города Сумы, продвижению в направлении Кучерова, а также к востоку в Плехово к юго-востоку от Суджи.

– В Курской области РФ на четвертый день боевых действий объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Жителей населенных пунктов вблизи границы были эвакуированы, всему региону разрешили бесплатно пользоваться мобильной связью.

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