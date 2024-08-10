В трех областях РФ объявили режим контртеррористической операции: что происходит

В Брянской, Курской и Белгородской областях в ночь на 10 августа был введен "режим контртеррористической операции". Он начал действовать с полуночи, и связан с боевыми действиями в Курской области.

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О введении режима КТО сообщили власти указанных регионов. В общем для областей объявлении национального антитеррористического комитета РФ указано, что "введение режима КТО обусловлено повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины".

Решение о введении режима КТО принято главами ФСБ в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Брянская и Белгородская области граничат с Черниговской областью Украины, а также с Курской, где сейчас украинские воины проводят спецоперацию. Режим чрезвычайного положения в Курской области был введен двумя днями ранее.

В определении антитеррористического комитета РФ указано, что режим КТО - "это комплекс мер по применению войск, техники и оружия для предотвращения терактов и обезвреживания диверсантов или террористов". На время режима КТО силовым структурам предоставлено право:

изымать транспортные средства у граждан,

беспрепятственно проникать в дома, квартиры и на земельные участки граждан,

отключать сотовую связь,

ограничивать движение пешеходов и автомобилей,

контролировать телефонные переговоры,

усиливать охрану общественного порядка, осуществлять осмотр на въезде в зону КТО,

приостанавливать деятельность любых производств и организаций, где используются опасные вещества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ уже четвертый день продолжаются бои на пограничные. Украинские военные 9 августа заявили о том, что они контролируют город Суджа, расположенный примерно в 10 км от границы с Сумской областью.

Кстати, Суджа имеет историческую связь с Украиной. В частности, какое-то время этот город был столицей Советской Украины (УССР).

Тем временем городской голова российского Курчатова, города-спутника Курской атомной электростанции, Игорь Корпунков официально заявил, что боевые действия ведутся уже в нескольких десятках километров от них. Ситуация напряженная, действует режим ЧС.

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