'Слава Украине!' Жительницы Курской области обратились к военным на украинском. Видео

Пока руководство страны-террориста России заявляет о "варварском нападении" и жалуется в ООН, жители Курской области свободно разговаривают с военными на украинском языке. Более того, присутствие украинских военных никоим образом не пугает россиян.

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Разговор военных с местными жителями произошел в одном из приграничных населенных пунктов Курской области. Соответствующее видео в Instagram опубликовал пользователь ptah_ngl.

Жительница Курской области заявила, что хоть она и не украинка, но свободно разговаривает на украинском языке. Более того, женщины первыми обратились к военнослужащим и попросили их подвезти. Однако из-за отсутствия места в автомобиле бойцы были вынуждены отказать. Разговор военных с местными жителями закончился лозунгом "Слава Украине!".

Несмотря на доброжелательное на первый взгляд отношение, пользователи соцсети призвали военнослужащих быть бдительными и не доверять россиянам. В частности, военных просят не брать от местных жителей продукты и воду.

Напомним, в министерстве иностранных дел Китая отреагировали на начало активных боевых действий в Курской области РФ. В ведомстве заявили, что "приняли к сведению соответствующую ситуацию". Также в министерстве ответили, что позиция Китая касательно российско-украинской войны "последовательна и ясна".

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах Америки не считают, что события в Курской области страны-агрессора России могут стать эскалацией войны. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя.

Ранее сообщалось, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова пожаловалась в ООН на якобы "нарушение прав человека" в Курской области и потребовала "осудить действия Украины".

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