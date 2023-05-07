В РФ испугались из-за беспилотника с надписью 'Слава Украине!': якобы нашли в Курской области

В стране-агрессоре России заявили, что якобы обнаружили в Курской области беспилотный летательный аппарат с надписью "Слава Украине!". По утверждению пропагандистов, БПЛА был найден утром 7 мая.

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Возле беспилотника оккупанты выставили охрану. Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

В РФ выдали, что обнаружили беспилотник в 61 километре от границы с Украиной, недалеко от села Полозовка.

Примечательно, что жителей государства-террориста напугала надпись на БПЛА "Слава Украине!". Также пропагандисты заявили, что помимо этого никаких других опознавательных знаков не обнаружено.

Стоит отметить, что российские пропагандисты не опубликовали ни одной фотографии беспилотника, который якобы был обнаружен в Курской области. Также о дроне не сообщали официальные лица региона.

Напомним, в ночь на 7 мая во временно оккупированном Севастополе в очередной раз прогремели взрывы. Оккупанты пожаловались, что Крымский полуостров атаковали украинские беспилотники. По информации пропагандистов, БПЛА падали сами или были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что 29 апреля оккупанты в Севастополе пожаловались на атаку дронов, результатом которого стала "бавовна" на нефтебазе возле Казачьей бухты. Там вспыхнул резервуар с топливом, пожар охватил более 1000 кв. м площади.

Также во временно оккупированном Крыму днем 1 мая прогремел мощный взрыв. Вероятно, в путинскую армию снова посетила очередная "бавовна". В частности, взрывы были слышны возле поселка Заозерное (Евпатория) и Севастополе.

К слову, российская террористическая армия вывела большинство военных кораблей из временно оккупированного Севастополя в Крыму. Захватчики переместили военные суда в Новороссийск из-за страха быть атакованными на полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе временно оккупированного Крыма заставит россиян рассредоточиться в поисках более безопасного места. Этот подрыв логистики захватнического войска явился результатом одного из элементов подготовки ВСУ к активным действиям.

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