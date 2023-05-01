В Евпатории и Севастополе 'бавовна': оккупанты пишут о работе ПВО. Фото и видео

Во временно оккупированном Крыму днем и май прогремел мощный взрыв. Вероятно, в путинскую армию снова посетила очередная "бавовна".

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В частности, взрывы были слышны возле пгт. Заозерное (Евпатория) и Севастополе. Об этом сообщили в соцсетях. Там также опубликовали соответствующие фотографии.

Утверждается, что взрыв произошел из-за того, что якобы отработала российская система противовоздушной обороны.

"Сообщают о работе ПВО над Евпаторией (Крым). В Севастополе тихо и спокойно", – сообщили российские пропагандисты.

Такую же информацию о ПВО озвучил и гауляйтер оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов. Он также заявил, что оккупанты якобы уничтожили беспилотник.

Стоит отметить, что так называемая незаконная российская "администрация" постоянно умалчивает реальность, заявляя, что либо на полуострове "все спокойно", либо российская армия вроде бы все сбивает. Вот и в этот раз гауляйтер написал: "На западе Крыма силами ПВО были сбиты БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно".

Позже стало известно, что взрывы прогремели и в Севастополе. Там также якобы был сбит беспилотник. По данным пропагандистов, атака дронами продолжается.

Напомним, 29 апреля в Севастополе, на территории временно оккупированного Крыма, вспыхнула нефтебаза. "Губернатор" города Михаил Развозжаев поспешил заявить, что причиной пожара стало попадание БПЛА;

Масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе временно оккупированного Крыма заставит россиян рассредоточиться в поисках более безопасного места. Этот подрыв логистики захватнического войска явился результатом одного из элементов подготовки ВСУ к активным действиям.

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