В ВСУ смешно потроллили оккупантов после 'бавовны' в Крыму: ролик развеселил сеть. Видео

В Вооруженных Силах Украины остроумно потролили российских оккупантов в Крыму, где в ночь на 29 апреля произошла мощная "бавовна". Ролик развеселил сеть, пользователи призвали делать больше подобных "прогнозов".

Видео дня

Смешное видео о взрывах на нефтебазе в Севастополе показал в Facebook начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский. Событие он описал достаточно креативно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Собака любит мясо. Ворона любит сыр. А я люблю "бавовну" с доставкою на Крым", – отметил в ролике полковник, после чего его изображение сменилось кадрами пожара на Севастопольской нефтебазе.

Пользователям понравился такой формат предоставления информации. Они отметили, что будут ждать больше таких "прогнозов" от ВСУ.

"Ждем следующих ваших предпочтений, которые становятся пророчеством", "Вот забавный! Хорошо как!", "Великолепная и эмоциональная подача материала!", "Это мы еще не начинали!", "Это Оскар! И не иначе!", "Прекрасный стишок! Надо научить внуков", "Ну это у ру*ни бомбанут пе*даки!" – шутили комментарии.

Отметим, что удачная атака беспилотников на армейскую нефтебазу в Севастополе ясно показала, что безопасных мест для российских захватчиков больше нет, а неспособность оккупантов защитить свои объекты – факт. Как и то, что Украина обязательно вернет Крым, причем об этом уже говорят и сами россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 апреля в Севастополе, на территории временно оккупированного Крыма, вспыхнула нефтебаза. "Губернатор" города Михаил Развозжаев поспешил заявить, что причиной пожара стало попадание БПЛА;

– граждане страны-агрессора РФ устроили истерику в сети и призвали совершать очередные убийства украинцев и теракты в мирных украинских городах после "хлопка" в Севастополе. Свои украинофобские и человеконенавистнические мнения россияне высказали в пропагандистских Telegram-каналах.

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