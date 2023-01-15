Разведка Британии назвала цель повышения призывного возраста в РФ

Руководство РФ могло повысить призывной возраст на срочную службу, надеясь, что это увеличит количество солдат, готовых принять участие в войне против Украины. Такой сценарий мог бы вызвать меньше недовольства среди граждан, чем непопулярный процесс "частичной мобилизации".

Видео дня

Таким предположением поделилась разведка министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Отчет был опубликован на Twitter-странице ведомства 15 января.

Пресс-служба напомнила, что 12-го числа глава комитета государственной думы России по обороне Андрей Картаполов выступил с предложением поднять верхнюю границу призыва на военную службу с 27 до 30 лет.

Россиянин объяснил это тем, что так можно будет обеспечить объявленное ранее 30-процентное увеличение численности вооруженных сил страны.

Последнюю задачу одобрял президент государства-агрессора Владимир Путин. "Российские официальные лица, вероятно, изучают реакцию общественности", – заявили британские разведчики.

Они подытожили: существует реальная вероятность, что лидеры РФ надеются, что изменение возрастных критериев для регулярного призыва могло бы увеличить численность личного состава, готового примкнуть к "спецоперации", но в то же время "вызвать у населения меньшую тревогу", чем при мобилизации.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее генштаб РФ отменил свой же документ (принятый 4 октября-2022 – уже после начала полномасштабной войны), дающий отсрочку по мобилизации отцам троих детей. Теперь эту категорию россиян могут отправить воевать против Украины.

– 13 января в ГУР МО Украины заявили: Россия пытается создать двухмиллионную армию и уже в ближайшее время может объявить очередную волну мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!