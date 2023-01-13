В России отменили отсрочку для многодетных родителей при мобилизации на войну против Украины

В России отцов троих детей могут мобилизовать на войну против Украины. Отсрочка для них была принята генштабом РФ уже после полномасштабного вторжения (4 октября 2022 года), но отменена им же в конце декабря.

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Официально военное руководство страны-агрессора не объявляло об этом шаге и не объясняло его. Однако факт подтверждают российские политики и военные комиссариаты. Так, руководительница комитета госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила: об отмене отсрочки для указанной категории лиц ей стало известно в ходе встречи с членом президентского совета по правам человека Ириной Киркорой, передает "Радио Свобода".

По словам Останиной, такое решение может быть связано с тем, что "возвращать уже находящихся в зоне "СВО" очень тяжело".

Жители России с тремя детьми могут быть отправлены на службу по мобилизации. Председатель комитета госдумы утверждает: мол, она уже завершена, поэтому на войну многодетные отцы не попадут. Однако официального указа об окончании "частичной мобилизации" диктатор Владимир Путин не подписывал, поэтому теоретически призывные мероприятия могут быть возобновлены в любой момент.

О снятии отсрочки также заявил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов. Он подтвердил, что документ от 4 октября "отменен полностью" решением 21 декабря.

Отметим: согласно российским законам, отсрочка возможна при наличии четырех и более детей в возрасте до 16 лет. После начала мобилизации генеральный штаб страны-агрессора издал указания о предоставлении отсрочки и мужчинам с тремя детьми. Минобороны назвало это "жестом доброй воли". Указания были для служебного пользования и официально не публиковались. Теперь стало известно, что в конце декабря "добрая воля" российского военного руководства закончилась.

Как писал OBOZREVATEL:

– 13 января в ГУР МО Украины заявили: Россия пытается создать двухмиллионную армию и уже в ближайшие дни может объявить очередную волну мобилизации.

– Тем временем кремлевский пропагандист Владимир Соловьев призвал власти РФ бросить на войну против Украины срочников.

– По данным росСМИ, власти РФ ожидают к весне 2023 года потерю 100 тысяч мобилизованных.

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