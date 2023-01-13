Россия пытается создать двухмиллионную армию: в ближайшие дни могут объявить новую волну мобилизации – ГУР

Россия пытается создать двухмиллионную армию. По данным военной разведки Украины, уже в ближайшие дни власть страны-агрессора может объявить очередную волну мобилизации.

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Об этом 13 января сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Как отмечается, во время первой волны мобилизации в армию РФ были призваны 300 тыс. человек.

После непродолжительной подготовки мобилизованных бросают на войну против Украины.

В украинской разведке не исключают, что в России в ближайшие дни объявят очередную волну мобилизации. Так в армию агрессора попадут еще 500 тыс. граждан РФ, что позволит Москве создать стратегические резервы.

Причем в России уже активно готовятся к объявлению новой волны мобилизации. В частности, вносятся изменения в законы РФ, идет активная подготовка учебных центров.

"По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около 2 млн человек", – сообщили в ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый российский фигурист из-за мобилизации сбежал в США. 21-летний Михаил Назарычев рассказал, что на родине перестал чувствовать себя в безопасности.