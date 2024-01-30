В регионах России отключают мобильный интернет ради работы систем РЭБ: все подробности

Начиная с 25 января, российские мобильные операторы по приказу государственных органов начали выключать сети связи 4G на значительной территории РФ. Это делается для того, чтобы могли работать системы радиоэлектронной борьбы, которые Россия разворачивает в своем глубоком тылу для противодействия ударам украинских беспилотников.

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Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что мобильный интернет по требованию военных отключается ночью на территории Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

Беспроводная широкополосная связь LTE (4G) и средства радиоэлектронной борьбы работают на одинаковых частотах. Сначала власти хотели выключить мобильный интернет вообще, но это создало бы слишком много проблем для бизнеса и населения. Потому пошли на компромисс и выключать связь только ночью.

Однако и это повлечет за собой немало проблем, ведь отсутствие 4G и ночью нарушит нормальную работу многих систем. Например, банкоматов или камер наблюдения, подключенных к серверам по беспроводному принципу.

Аналитики американского Института изучения войны, прокомментировали эту публикацию в росСМИ. Они предположили, зачем россияне выключают интернет ночью.

"Российские войска могут испытывать новые возможности РЭБ и заблаговременно отключили интернет-услуги во избежание внезапных сбоев. Российские официальные лица также могут ограничивать доступ к Интернету, чтобы скрыть перемещение обычных систем противовоздушной обороны в России после того, как удары украинских беспилотников в Ленинградской области 18 и 21 января было показано, что российская ПВО на северо-западе РФ может быть неправильно развернута для защиты от беспилотников, запущенных из Украины", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украина изменила стратегию войны против России и открыла второй фронт. В настоящее время боевые действия происходят не только непосредственно на линии столкновения, но и на территории РФ.

24 января в российском городе Туапсе в Краснодарском крае раздалась серия взрывов. После них вспыхнул мощный пожар на входящем в состав нефтяной компании "Роснефть" местном нефтеперерабатывающем заводе.

Ночью 24 января произошла атака дронов на Орел в России. В результате налета повреждено несколько домов в Северном и Железнодорожном районах города.

А в ночь на 21 января беспилотники атаковали нефтяной терминал морского порта Усть-Луга под Санкт-Петербургом. Эта атака проводилась в рамках спецоперации СБУ. Поражение нефтяного терминала, поставлявшего топливо, в том числе и российской армии, усложнит его логистику для захватчиков.

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