В российском Туапсе раздались взрывы: горит нефтеперерабатывающий завод. Фото и видео

Вечером в среду, 24 января, в российском городе Туапсе в Краснодарском крае раздалась серия взрывов. После них вспыхнул мощный пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе, который входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

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Кадры с места происшествия активно распространяли в сети местные жители. Сообщалось о попаданиях, предварительно – беспилотников, после которых на энергетическом объекте произошло возгорание.

В российских чатах началась паника – граждане страны-агрессора призывали не писать, где именно были прилеты, чтобы об этом не узнали украинцы. К месту попадания выехало несколько пожарных автомобилей.

В оперштабе Кубани сообщили о "возгорании", однако его причины не назвали. Там отметили, что жертв и пострадавших нет. Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил, что на территории НПЗ загорелась вакуумная установка.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 24 января произошла атака дронов на Орел в России. В результате налета повреждено несколько домов в Северном и Железнодорожном районах города.

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