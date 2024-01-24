'Наводят ужас на людей': россияне устроили истерику из-за новой 'бавовны' в Орловской области

Ночью 24 января произошла атака дронов на Орел в России. В результате налета повреждено несколько домов в Северном и Железнодорожном районах города.

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Об этом заявил мэр Юрий Парахин, пишут росСМИ. Между тем в минобороны РФ заявили, что якобы перехватили в регионе 4 БПЛА.

"Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области", – отметили в ведомстве.

Атака вызвала у россиян панику. В сети начали скулить, что дроны наводят на них ужас и поинтересовались, почему они летят на российские города, а не, например, на Чечню. Но особое удивление вызывает то, что украинцев называют террористами и требуют использования БПЛА по "правилам" после того, как еще накануне российские ракеты трижды за сутки атаковали Харьков, обстреливали мирных украинцев в Киеве и Павлограде.

"Беспилотники наводят страх на людей, я искренне надеюсь, что никто из людей не пострадал". "А почему БПЛА летят только над россиянами и к российским субъектам, почему не летят в Чечню. Что касается недавно ситуации на блок поста в Мелитополе с обезьянами. Стереть в пыль надо было бороданов. И так тяжело, а те еще вы** бывают", "Хо*лы террористы", "Мне кажется, если не будет правил, как беспилотники использовать в боевых действиях, то рано или поздно случится катастрофа, причем это касается не только украинских беспилотников", – цинично пишут россияне.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 января российские войска атаковали жилые дома в Харькове, Киеве и Днепропетровской области, а также критическую инфраструктуру в Сумской области. В минобороны РФ заявили, что там располагались "объекты военно-промышленного комплекса, производящие ракеты и комплектующие к ним".

– Во время ракетной атаки 23 января российские террористы убили 19 украинцев, еще более 120 ранены. Больше всего людей погибло в Харьковской области.

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