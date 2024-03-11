В Подмосковье вспыхнул мощный пожар на складе, валит черный дым. Видео

В российском городе Раменске Московской области произошел мощный пожар. Огонь охватил территорию производственно-складского комплекса со стройматериалами.

Над городом поднимается черный дым. Об этом сообщают российские СМИ, публикуя соответствующее видео.

По предварительной информации, пожар охватил 700 квадратных метров склада.

"Большой пожар в Раменском районе Подмосковья: в поселке Родники горит склад со стройматериалами, площадь – 700 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 10 марта стало известно, что в Курске дрон атаковал нефтебазу. После "прилета" там разразился мощный пожар.

Также 7 марта сообщалось, что в Казани вспыхнул пожар на территории танкового училища. А днем ранее в российской Туве раздался взрыв на ТЭЦ, после чего объект загорелся. В результате инцидента сообщалось о большом количестве пострадавших.