В Омске загорелся склад по изготовлению пластика. Фото и видео

В российском Омске в ночь на воскресенье, 26 марта, вспыхнул масштабный пожар на складе по производству пластика. Площадь возгорания составила несколько тысяч квадратных метров.

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Пожару в Омске присвоили повышенный ранг сложности.

На место ЧП прибыли, по разным данным, от 55 то 65 спасателей и от 13 до 16 единиц спецтехники. Позже стало известно, что пожар локализовали на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

"Пожар локализован, работают четыре звена газодымозащитной службы", – заявили в МЧС РФ.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Отметим, что 25 марта в Воскресенске Московской области России вспыхнул пожар на металлургическом заводе "Фрегат". Возгорание произошло в цехе аккумуляторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, 24 марта, в Свердловской области РФ вспыхнул мощный пожар в научно-производственном комплексе. А 23 марта в Ярославле произошел очередной пожар на крупном предприятии, связанном с военно-промышленным комплексом РФ – там загорелся Ярославский моторный завод.

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