В подмосковном Воскресенске загорелся завод ''Фрегат''. Фото

В субботу, 25 марта, в Воскресенске, что в Московской области России, вспыхнул пожар на металлургическом заводе "Фрегат". Возгорание произошло в цехе аккумуляторов.

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Пожару присвоен "второй" уровень сложности. Об этом сообщает пропагандистское издание MSK1.RU.

"На улице Кирова, дом 3, здание 6, возгорание в цехе аккумуляторов, службы направлены. Здание производственное, металлокаркасное. Информация уточняется", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций России в Московской области.

Очевидцы рассказывают, что в районе, где произошел пожар, практически невозможно дышать. Из-за горящего производственного металлокаркасного здания едкий запах распространяется вокруг. Кроме того, небо неподалеку от места возгорания окрасилось в желтый цвет.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Стоит отметить, что завод "Фрегат" – главный в РФ производитель вторичного свинца. Ранее предприятие несколько раз приостанавливало работу.

Напомним, на территории государства-агрессора России разразился очередной мощный пожар. В этот раз загорелось здание научно-производственного комплекса в Свердловской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в России вспыхнул очередной пожар на крупном предприятии, связанном с военно-промышленным комплексом. Днем 23 марта загорелся Ярославский моторный завод.

– А 16 марта в Ростове-на-Дону произошел взрыв в здании управления ФСБ, после чего вспыхнул мощный пожар. По словам очевидцев, в складских помещениях сдетонировали боеприпасы.

– В результате пожара тогда погибли четыре человека. Пострадали еще не менее пяти человек. При этом официально ни ФСБ, ни МЧС, ни следственные органы не сообщают о погибших и почти не комментируют произошедшее.