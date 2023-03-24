В Свердловской области РФ вспыхнул мощный пожар в научно-производственном комплексе: валит черный дым. Видео

На территории государства-агрессора Росси, которая напала на Украину, разразился очередной мощный пожар. В этот раз загорелось здание научно-производственного комплекса в Свердловской области.

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Об этом пишут российские пропагандисты со ссылкой на министерство по чрезвычайным делам РФ. Комплект расположен в российском городе Арамиль (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пожар вспыхнул утром в пятницу, 24 марта. По данным российского ведомства, площадь возгорания составляет 3000 кв. На опубликованных в сети кадрах видно, что из здания научного комплекса валит черный дым.

Как отмечается, из здания эвакуировали 110 человек. Очевидцы утверждают, что пожар загорелся на цехе завода пластмасс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в России вспыхнул очередной пожар на крупном предприятии, связанном с военно-промышленным комплексом. Днем 23 марта загорелся Ярославский моторный завод.

– А 16 марта в Ростове-на-Дону произошел взрыв в здании управления ФСБ, после него вспыхнул мощный пожар. По словам очевидцев, в складских помещениях сдетонировали боеприпасы.

– В результате пожара тогда погибли четыре человека. Пострадали же еще не менее пяти человек. При этом официально ни ФСБ, ни МЧС, ни следственные органы не сообщают о погибших и почти не комментируют произошедшее.