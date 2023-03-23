В Ярославле на территории завода, производящего двигатели для техники армии РФ, вспыхнул пожар

В России загорелся очередной пожар на крупном предприятии, связанном с военно-промышленным комплексом. Днем 23 марта загорелся Ярославский моторный завод.

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Это предприятие является одним из самых крупных производителей двигателей для техники российской армии. Российские СМИ сообщили об эвакуации из горящего админздания 7 сотрудников завода.

Как сообщило со ссылкой на российское МЧС кремлевское пропагандистское издание "Риа Новости", пожар возник на территории предприятия около 12:30 по киевскому времени.

"В 13:30 пожарные подразделения выехали по сигналу автоматической пожарной сигнализации по адресу: Проспект Октября, 75 Ярославский моторный завод", – процитировали своего собеседника в МЧС РФ пропагандисты.

Они также заявили, что густой черный дым наблюдается в трехэтажном административном здании. В течение определенного времени российские пожарные не могли обнаружить источник возгорания.

Впоследствии в МЧС РФ заявили, что загорелось трансформаторное масло на площади 30 кв. А российское издание 76.RU сообщило, что возгорание на ЯМЗ произошло в литейном цехе.

Местное же издание "Ярновости" сообщило со ссылкой на источник, что возгорание могло начаться в цеху, а оттуда уже огонь перебросился на админздание.

"Пожар начался в литейном цехе №6. Судя по всему, первой воспламенилась электрическая подстанция", - приводит издание слова источника в экстренных службах.

"Из охваченного огнем здания пожарными спасены семь человек, еще 218 эвакуированы администрацией объекта. В настоящее время пожар локализован", – заявили в российском ведомстве.

В России также заявили, что пострадавших вследствие пожара нет.

Как уточняют российские пропагандистские издания, именно на Ярославском моторном заводе, являющемся одним из крупнейших производителей двигателей и коробок передач, производят двигатели для техники российской армии, например, грузовиков "Урал" и комплексов "Тополь-М".

Также завод производит дизельные силовые агрегаты, дизельные электроагрегаты и капотированные силовые установки.

Напомним, 18 марта под Москвой загорелся пожар на химическом заводе. На территории завода в Долгопрудном загорелась емкость с реагентами. Сообщалось об одном пострадавшем.

А 16 марта У Ростове-на-Дону произошел взрыв в здании управления ФСБ, после него вспыхнул мощный пожар. По словам очевидцев, в складских помещениях сдетонировали боеприпасы.

В результате пожара тогда погибли четыре человека. Пострадали же еще не менее пяти человек. При этом официально ни ФСБ, ни МЧС, ни следственные органы не сообщают о погибших и практически не комментируют произошедшее.