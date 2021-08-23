В небо над Москвой запустили флаг Украины. Видео

В понедельник, 23 августа, в день чествования Государственного Флага Украины в стороне от праздника не осталась даже Москва. Украинский флаг развевался сегодня днем в небе над столицей России.

Флаг Украины подняли вверх с помощью четырех больших красных воздушных шаров. Роликом в своем Telegram-канале поделилась народный депутат, председатель подкомитета ВР по вопросам высшего образования Юлия Гришина (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

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Акцию провели неподалеку от Кремля – флаг проплыл в воздухе на фоне знаменитого Храма Василия Блаженного, расположенного на Красной площади в Москве.

Добавим, что пока неизвестно, кто именно запустил флаг Украины в небо и грозит ли этим людям что-то за такую "выходку", которую можно было увидеть из окон Кремля.

Напомним, что Государственный Флаг Украины сегодня подняли во многих населенных пунктах нашего государства. Фото и видео из крупнейших городов страны вы найдете по ссылке.

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