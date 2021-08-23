В Украине отмечают День Государственного Флага: онлайн-трансляция поднятия самого большого флага страны
В этом году День Государственного Флага Украины, ежегодно отмечаемый 23 августа, выпал на понедельник. В связи с праздничной датой в Киеве и других городах страны запланированы торжественные мероприятия.
Важнейшим событием в столице станет саммит "Крымской платформы", в котором примут участие 45 стран. День Государственного Флага в Киеве впервые отметят на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Там состоится церемония поднятия украинского флага с участием ветеранов АТО и ООС и мэра столицы Виталия Кличко. Кроме того, из его рук 30 юных киевлян получат паспорта граждан Украины в виде ID-карт. В разных районах Киева также состоится возложение цветов к мемориалам защитников Украины.
"В городе проведут культурно-общественную акцию, посвященную празднованию 30-й годовщины независимости Украины "Обрядовий рушник", покажут фильмы "Сильнее, чем оружие", "Михаил Грушевский" в кинотеатрах сети КП "Киевкинофильм", – пишет "УНН".
OBOZREVATEL следит за празднованиями в режиме онлайн.
8:30 – Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев поздравил граждан с Днем Государственного Флага.
"Сейчас, во время российско-украинской войны, украинский флаг, пробитый насквозь осколками и пулями на передовых позициях, высоко поднятый над освобожденными населенными пунктами Донецкой и Луганской областей, является символом чести, мужества и несокрушимости украинского народа", – сказано в сообщении.
9:00 – Началась церемония поднятия флага в географическом центре Украины – селе Марьяновка Черкасской области. На мероприятии присутствует президент Владимир Зеленский.
9:03 – В Киеве стартовала церемония поднятия самого большого флага Украины в стране. Его размеры 16х24 м, высота флагштока – 90 м.
9:07 – В Харькове торжественно подняли Государственный Флаг на новый флагшток. Это сделали Николай Котляр, отец погибшего на Майдане харьковчанина, героя Небесной Сотни, и участник войны на Донбассе Константин Вурский.
9:10 – Флаги Украины подняли в Ривне и Луцке.Перекрытие улиц в Киеве и изменения в работе транспорта
В пресс-службе Киевского горсовета сообщили, что в связи с праздниками 23-24 августа будет ограничено движение по ряду улиц столицы.
23 августа с 16:00 до 18:00 – будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лаврской (на участке от ул. Цитадельной до Аллеи Героев Крут).
С 22:00 22 августа до окончания мероприятий 24 августа – запрещено движение транспорта на время проведения мероприятий на следующих участках: Петровская аллея, Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы.
С 6:00 23 августа до окончания мероприятий 24 августа – запрещено движение транспорта на время проведения мероприятий на ул. Михаила Грушевского (от перекрестка ул. Садовой до Крепостного пер.), Ул. Липская (от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской).
С 6:00 23 августа до окончания мероприятия – перекрытие движения на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского), ул. Владимирской (от перекрестка ул. Большой Житомирской в б-ру Тараса Шевченко), Рыльском пер. (От перекрестка ул. Стрелецкой до ул. Владимирской), ул. Ярославов Вал (от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Малой Житомирской (от Владимирского проезда в Михайловское пер. (Кроме общественного транспорта), ул. Лысенко (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Ярославов Вал), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Леонтовича).
С 6:00 23 августа до окончания мероприятия – ограничат движение от моста Метро по Набережному шоссе до Днепровского спуска, Аллее Героев Крут, Днепровского спуска, ул. Институтской (от ул. Садовой до Крепостного пер.), Ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. До ул. Садовой), Крепостной пер., Ул. Михаила Грушевского (от Крепостного пер. До ул. Ивана Мазепы), ул. Ивана Мазепы до ул. Лаврской, ул. Лаврская до ул. Старонаводницкой, ул. Старонаводницкая, ул. Крещатик (от б-ра Тараса Шевченко к Европейской пл., Ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Крещатик), Майдан Незалежности (от ул. Крещатик до ул. Костельной), ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская ( от ул. Михайловской до ул. Олеся Гончара), ул. Садовая.
23 августа – будут закрыты на вход и выход станции метро "Золотые ворота" на ул. Владимирской. В течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов №№ 6, 16, 18.