В Украине отмечают День Государственного Флага: онлайн-трансляция поднятия самого большого флага страны

В этом году День Государственного Флага Украины, ежегодно отмечаемый 23 августа, выпал на понедельник. В связи с праздничной датой в Киеве и других городах страны запланированы торжественные мероприятия.

Важнейшим событием в столице станет саммит "Крымской платформы", в котором примут участие 45 стран. День Государственного Флага в Киеве впервые отметят на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Там состоится церемония поднятия украинского флага с участием ветеранов АТО и ООС и мэра столицы Виталия Кличко. Кроме того, из его рук 30 юных киевлян получат паспорта граждан Украины в виде ID-карт. В разных районах Киева также состоится возложение цветов к мемориалам защитников Украины.

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"В городе проведут культурно-общественную акцию, посвященную празднованию 30-й годовщины независимости Украины "Обрядовий рушник", покажут фильмы "Сильнее, чем оружие", "Михаил Грушевский" в кинотеатрах сети КП "Киевкинофильм", – пишет "УНН".

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8:30 – Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев поздравил граждан с Днем Государственного Флага.

"Сейчас, во время российско-украинской войны, украинский флаг, пробитый насквозь осколками и пулями на передовых позициях, высоко поднятый над освобожденными населенными пунктами Донецкой и Луганской областей, является символом чести, мужества и несокрушимости украинского народа", – сказано в сообщении.

9:00 – Началась церемония поднятия флага в географическом центре Украины – селе Марьяновка Черкасской области. На мероприятии присутствует президент Владимир Зеленский.

9:03 – В Киеве стартовала церемония поднятия самого большого флага Украины в стране. Его размеры 16х24 м, высота флагштока – 90 м.

9:07 – В Харькове торжественно подняли Государственный Флаг на новый флагшток. Это сделали Николай Котляр, отец погибшего на Майдане харьковчанина, героя Небесной Сотни, и участник войны на Донбассе Константин Вурский.

9:10 – Флаги Украины подняли в Ривне и Луцке.

В пресс-службе Киевского горсовета сообщили, что в связи с праздниками 23-24 августа будет ограничено движение по ряду улиц столицы.

23 августа с 16:00 до 18:00 – будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лаврской (на участке от ул. Цитадельной до Аллеи Героев Крут).

С 22:00 22 августа до окончания мероприятий 24 августа – запрещено движение транспорта на время проведения мероприятий на следующих участках: Петровская аллея, Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы.

С 6:00 23 августа до окончания мероприятий 24 августа – запрещено движение транспорта на время проведения мероприятий на ул. Михаила Грушевского (от перекрестка ул. Садовой до Крепостного пер.), Ул. Липская (от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской).

С 6:00 23 августа до окончания мероприятия – перекрытие движения на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского), ул. Владимирской (от перекрестка ул. Большой Житомирской в б-ру Тараса Шевченко), Рыльском пер. (От перекрестка ул. Стрелецкой до ул. Владимирской), ул. Ярославов Вал (от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Малой Житомирской (от Владимирского проезда в Михайловское пер. (Кроме общественного транспорта), ул. Лысенко (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Ярославов Вал), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Леонтовича).