В сердце 'ДНР' отправили огромный флаг Украины. Фото

В небе над Авдеевкой 30 июля запустили огромный Государственный флаг Украины по случаю седьмой годовщины освобождения города от оккупации России. Флаг оформили воздушными шариками и отправили в сердце "ДНР" – в сторону временно оккупированного Донецка.

Об этом сообщили на Facebook-странице 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Также там опубликовали много фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в акции приняли участие представители общественной организации "Третья сила", а также неравнодушные граждане и бойцы 72-й ОМБр.

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Таким поступком они хотели поддержать украинцев, которые сейчас проживают на временно оккупированной территории. А вместе с тем напомнить врагу, что Донецк – это Украина.

"И что желто-голубой флаг еще будет поднят над освобожденным городом", – добавили в сообщении.

Несколькометровый сине-желтый флаг поднялся высоко в небо на воздушных шарах и медленно полетел через линию фронта в сторону областного центра, оккупированного РФ.

Напомним: блестящая операция по освобождению Авдеевки прошла 29-30 июля 2014 года. Ее провели военнослужащие Вооруженных сил Украины вместе с бойцами "Правого сектора". В то же время бои на окраине города продолжаются до сих пор, подробнее об этих событиях читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля 128-метровый Государственный флаг Украины развернули военные в Мариуполе. В тот день был зафиксирован национальный рекорд.