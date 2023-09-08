В Москве случился пожар в здании Федеральной таможенной службы. Видео

В ночь на пятницу, 8 сентября, в Москве снова случился пожар. Огонь охватил столичное здание Федеральной таможенной службы РФ.

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Об этом сообщают росСМИ. В местных Telegram-каналась публикуются кадры густого дыма над городом (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Пожар на востоке Москвы. В районе Новогиреево виден большой столб чёрного дыма, пожар на Кусковской улице. По данным МЧС, заявка пришла из здания, где находится Федеральная таможенная служба", – сказано в сообщении.

По данным росСМИ, местные жители сообщают, что на месте пожара слышны звуки взрывов.

"На месте пожара в Новогиреево слышны звуки взрывов. Предположительно, горят складские помещения, площадь уточняется", – говорится в сообщении.

Напомним, в российском Подмосковье недалеко от международного аэропорта "Жуковский" раздался взрыв. Власти заявили о сбитии беспилотника в Раменском. Взрывной волной выбило окна домов, расположенных у места падения БПЛА.

Также утром 7 сентября взрыв прогремел в российском Ростове-на-Дону. Пропагандисты сообщили, что его было слышно около 3:30, на месте начался пожар. Губернатор области заявил о якобы двух сбитых БПЛА. На кадрах видно, что взрыв был очень сильным, начался пожар, валили клубы дыма. БПЛА якобы упал на автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории государства-агрессора России вечером 4 сентября в очередной раз вспыхнул масштабный пожар. В столице РФ Москве загорелись склады в районе Ленинградского вокзала.

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