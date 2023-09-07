Под Москвой недалеко от аэродрома раздался взрыв, в окнах домов выбило стекла. Фото и видео

В российском Подмосковье недалеко от международного аэропорта "Жуковский" раздался взрыв. Власти заявили о сбитии беспилотника в Раменском.

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Взрывной волной выбило окна домов, расположенных у места падения БПЛА. Кадры с места событий публикуют российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что движение по Десантной улице в подмосковном Раменском, где упал украинский БПЛА, перекрыто. Специалисты обследуют территорию, изучают обломки. Сотрудники Росгвардии через громкоговоритель просят людей разойтись по домам.

"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы", – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, также утром 7 сентября взрыв прогремел в российском Ростове-на Дону. Пропагандисты сообщили, что его слышно около 3.30, на месте начался пожар. Губернатор области заявил о якобы двух сбитых БПЛА. На кадрах видно, что взрыв был очень сильным, начался пожар, валили клубы дыма. БПЛА якобы упал на автомобиль.

Как утверждается, недалеко от места взрыва расположен штаб Южного военного округа. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Позже стало известно, что выбиты окна как минимум в трех зданиях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Также в РФ заявили о новой атаке БПЛА на Брянскую область, которая якобы была зафиксирована поздно вечером 5 сентября. В попытке "террористической атаки" традиционно обвинили Украину.

– В России признали повреждение трех стратегических бомбардировщиков Ту- 22М3 на аэродроме "Дягилево" во время атаки дронов в конце прошлого года. Украинский беспилотник Ту-141 "Стриж" советского производства 5 декабря 2022 года нанес удар по аэродрому в Рязанской области и нанес оккупантам ущерб.

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