В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв возле штаба Южного военного округа: первые подробности

В российском Ростове-на Дону утром в четверг, 7 сентября, прогремел мощный взрыв. Пропагандисты сообщили, что его было слышно около 3:30, на месте начался пожар.

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Российские пропагандистские каналы в Telegram заявили, что взрыв произошел на улице Пушкинской (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как утверждается, недалеко от места взрыва расположен штаб Южного военного округа.

Южный военный округ – военно-административная единица Вооруженных Сил страны-агрессора России, предназначенная для обороны юга Европейской части РФ. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону.

По предварительным данным горит якобы автомобиль. На кадрах видно, что взрыв был очень сильным, начался пожар, валили клубы дыма.

Жители Ростова-на-Дону сообщили в комментарии РосСМИ, что всего было слышно" три громких хлопка", после этого в районе Пушкинской улицы поднялся столб дыма.

В то же время губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что около 3:00 в Ростове якобы сработала система ПВО. По словам представителя оккупантов, было сбито два БПЛА.

Один из беспилотников якобы упал в центре, в районе ул.Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

"По предварительным данным сбитый беспилотник упал на припаркованный автомобильный. У стоящего рядом дома выбиты стекла. Спасатели уже потушили загоревшуюся машину", – писали РосСМИ.

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