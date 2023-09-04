В Москве снова большой пожар: горят склады вблизи Ленинградского вокзала. Видео

На территории государства-агрессора России вечером в понедельник, 4 сентября, в очередной раз вспыхнул масштабный пожар. В столице РФ Москве загорелись якобы склады.

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Новое ЧП в Москве произошло в районе Ленинградского вокзала. Об этом сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На опубликованных россиянами кадрах в сети видно, что пожар на месте сильный. По данным пропагандистов, пламя вспыхнуло якобы из-за того, что кто-то поджег кучу мусора. От него огонь перекинулся на пустые склады.

Как пишут российские СМИ, на место происшествия уже отправились экстренные службы и пожарный поезд. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

В то же время официальной информации про очередное ЧП в Москве, официальные ведомства страны-агрессора также пока не предоставили.

Напомним, накануне стало известно, что в Люберецком районе Московской области РФ произошла диверсия на железной дороге. Неизвестному удалось полностью сжечь три шкафа, которые, как утверждается, отвечали за систему управления электрообогревом.

Поджигатель провел свою работу на перегоне Овражки – Родники, юго-восточнее Москвы. Указанный отрезок ж/д дороги – это чуть более 2 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 сентября в российском Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар на хладокомбинате. В МЧС страны-агрессора заявили, что огонь охватил 1400 кв. м.

– 29 августа в Москве на площади трех вокзалов случился пожар. По предварительной информации, ЧП произошло в складском помещении.

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