В Москве задержали супругов, которые запустили шарики с флагом легиона 'Свобода России': россияне требуют расправы. Фото и видео

В Москве задержали супругов, которые в понедельник, 22 мая, запустили в небо над столицей РФ воздушные шары с флагом легиона "Свобода России". Пара приехала из Беларуси.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. Накануне вечером москвичи заметили в небе связку шаров сине-белого цвета, которые пролетали возле гостиницы "Украина" и здания МГУ (видео размещены внизу новости).

Об увиденном очевидцы стали сообщать в экстренные службы. Информацию проверили, по камерам отследили тех, кто запустил шары.

Как пишут росСМИ, супруги приехали на такси к пруду в районе Чертаново (Южный административный округ Москвы) и достали из багажника связку шаров, к которым был прикреплен флаг, предположительно, легиона "Свобода России".

Муж запустил шары, а жена снимала на телефон. После этого они быстро скрылись.

Утверждается, что снятые кадры пара якобы "оперативно передала в проукраинские ресурсы".

Через три часа ее задержали в Восточном Бирюлево. 34-летний Дмитрий и 33-летняя Юлия приехали из Гомеля, их проверяют российские силовики.

Тем временем в сети россияне требуют расплаты. Они пишут, что задержанных супругов нужно "казнить", "расстрелять", "отдать батьке", депортировать или "познакомить с российской тюрьмой".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" 22 мая сообщили об очередном рейде на территорию РФ. Они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и заходе передовых групп в Грайворон.

– Губернатор Белгородской области Гладков заявил о введении "контртеррористической операции".

– В центре Белгорода вечером прогремел взрыв, произошло возгорание здания ФСБ и МЧС.

– Рейд в Белгородскую область стал потрясением для всей России, отметили аналитики ISW.