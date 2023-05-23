В Москве задержали супругов, которые запустили шарики с флагом легиона "Свобода России": россияне требуют расправы. Фото и видео
В Москве задержали супругов, которые в понедельник, 22 мая, запустили в небо над столицей РФ воздушные шары с флагом легиона "Свобода России". Пара приехала из Беларуси.
Об этом сообщают российские СМИ. Накануне вечером москвичи заметили в небе связку шаров сине-белого цвета, которые пролетали возле гостиницы "Украина" и здания МГУ (видео размещены внизу новости).
Об увиденном очевидцы стали сообщать в экстренные службы. Информацию проверили, по камерам отследили тех, кто запустил шары.
Как пишут росСМИ, супруги приехали на такси к пруду в районе Чертаново (Южный административный округ Москвы) и достали из багажника связку шаров, к которым был прикреплен флаг, предположительно, легиона "Свобода России".
Муж запустил шары, а жена снимала на телефон. После этого они быстро скрылись.
Утверждается, что снятые кадры пара якобы "оперативно передала в проукраинские ресурсы".
Через три часа ее задержали в Восточном Бирюлево. 34-летний Дмитрий и 33-летняя Юлия приехали из Гомеля, их проверяют российские силовики.
Тем временем в сети россияне требуют расплаты. Они пишут, что задержанных супругов нужно "казнить", "расстрелять", "отдать батьке", депортировать или "познакомить с российской тюрьмой".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" 22 мая сообщили об очередном рейде на территорию РФ. Они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и заходе передовых групп в Грайворон.
– Губернатор Белгородской области Гладков заявил о введении "контртеррористической операции".
– В центре Белгорода вечером прогремел взрыв, произошло возгорание здания ФСБ и МЧС.
– Рейд в Белгородскую область стал потрясением для всей России, отметили аналитики ISW.
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