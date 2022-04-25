В Москве в разгар войны против Украины собрались провести репетицию парада к 9 маю, но без военной техники

Россия, которая терпит поражение в войне против Украины, не отказалась от проведения парада к 9 мая в центре Москвы. Вечером 25 апреля организаторы запланировали тренировку в рамках подготовки к мероприятию.

Правда, в этот раз россияне не увидят на Красной площади больших колонн военных машин. Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на Минобороны РФ.

Отмечается, что в репетиции примут участие механики-водители и старшие парадные расчетов механизированной колонны. В ведомстве поспешили уточнить, что тренироваться они будут без привлечения техники.

"Экипажи проведут рекогносцировку маршрутов выдвижения на исходные точки и возвращения во временный парк техники", – говорится в сообщении.

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Россиян предупредили, что на время этой тренировки, назначенной на 21:00, на некоторых улицах в центре Москвы перекроют движение.

Известно, что масштабные "ночные репетиции" парадных расчетов и механизированной колонны на Красной площади готовят на 28 апреля и 4 мая. А генеральную репетицию россияне собираются провести в 10:00 субботы, 7 мая.

Правда, учитывая, какие потери путинская армия понесла за два месяца войны против Украины, своей гордостью – большим количеством "суперсовременной" военной техники, как было раньше, глава РФ Владимир Путин в этот раз перед гражданами похвастаться не сможет. В частности, по состоянию на 25.04 украинские защитники ликвидировали 21,9 тыс. российских оккупантов, уничтожили 884 танка, 2258 ББМ, 181 самолет и 154 вертолета.

Журналист-расследователь из Ballingcat Христо Грозев подчеркнул, что на первой стадии войны в Украине армия РФ потеряла 90% своих лучших десантников. Кроме этого, по сравнению с периодом до 24 февраля у врага осталось только 30% высокоточных ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге местные сняли десятки скорых, которые привезли в больницы более сотни тяжелораненых российских солдат. Многие из этих оккупантов, воюя против Украины, потеряли руки или ноги.