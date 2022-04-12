В Петербург привезли десятки раненых в Украине оккупантов: сотня солдат лишились рук или ног. Видео

В Петербурге местные жители сняли десятки скорых на улицах города. Они привезли в петербургские больницы более сотни тяжелораненых в Украине российских оккупантов.

Видео с нескончаемым рядом "скорых", принять которые в таком количестве больницы не могут, опубликовал 24 канал. По данным украинской разведки, около сотни захватчиков в этих машинах – с оторванными конечностями.

На видео видно, как с автомобиля, едущего по улице Петербурга, кто-то снимает множество "скорых" вдоль дороги. Все они ждут, пока их примут больницы.

По данным источников 24 канала в украинской разведке, в каждой из этих машин, выстроившихся в очередь, по меньшей мере по 2-3 раненых в Украине оккупанта. И больницы Петербурга просто не могут принять такое множество тяжелых раненых.

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Также, говорят разведчики, около 100 из оккупантов в этих "скорых" остались без рук и ног.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские разведчики предупреждают, что российские спецслужбы планируют теракты на территории РФ, чтобы обвинить Украину. Речь идет о возможных ракетных ударах по российскому Белгороду и оккупированному украинскому Крыму, а также о подрывах жилых домов, школ и больниц в ряде российских городов.