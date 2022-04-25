Россия в войне против Украины потеряла 21,9 тыс. человек: уничтожены 884 танка и 2258 ББМ

За время полномасштабной войны Россия потеряла почти 22 тыс. солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили свыше 2 тыс. бронемашин, 884 танка и 154 вертолета оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. Там отметили, что подсчет потерь врага усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Вот общие потери противника с 24.02 по 25.04:

личного состава – 21 900 человек;

боевых бронированных машин (ББМ) – 2 258 единиц;

автомобильной техники – 1566;

танков – 884;

артиллерийских систем – 411;

вертолетов – 154;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 60;

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беспилотных аппаратов – 201;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 149;

кораблей и катеров – 8;

цистерн из ГСМ – 76;

специальной техники – 28;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4;

средств ПВО – 69;

самолетов – 181.

"Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30-я отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии РФ)", – сказано в сообщении.

Отметим, ранее в Генштабе сообщили, что на 61-е сутки противостояния противник пытается наступать на востоке – на направлениях от Изюма до Барвенково и Славянска. Оккупанты стремятся разгромить группировку наших Объединенных сил, взять под контроль Луганскую и Донецкую области, чтобы обеспечить себе сухопутный путь на оккупированный Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты нанесли девять ракетных ударов по Кременчугу. Это самый мощный обстрел Полтавской области за время полномасштабной войны. В результате погиб один мирный житель, еще семь человек получили ранения. Российские войска разрушили ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод.